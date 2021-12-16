Ankara'da beklenen kar yağmaya başladı

ANKARA (DHA) - ANKARA'da, meteoroloji uzmanlarınca yağacağı duyurulan Kar, şehrin yüksek kesimlerine yağmaya başladı. Başkent'te birkaç gündür etkili olan yağmur bu gece yerini kar yağışına bıraktı. Çankaya ilçesinin yüksek kesimlerinde lapa lapa kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı. Dikmen semtinde vatandaşlar, kar yağışıyla kendilerini sokağa attı.

Öte yandan; Ankara'da 4- 5 gün boyunca hafif şiddetli kar yağışları bekleniyor.