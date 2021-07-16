Ankara Valiliği, Kurban Bayramı süresince alınacak güvenlik tedbirlerini açıkladı
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Ankara Valiliği, Kurban Bayramı süresince alınacak güvenlik tedbirlerini açıkladı

Ankara Valiliği, Kurban Bayramı süresince alınacak güvenlik tedbirlerini açıkladı
Anadolu Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara Valiliği, Kurban Bayramı tatili süresince bazı güvenlik tedbirlerinin alındığını, güvenli seyahat için de trafikte bazı düzenlemelerin yapıldığını bildirdi.

Ankara Valiliği, Kurban Bayramı tatili süresince bazı güvenlik tedbirlerinin alındığını, güvenli seyahat için de trafikte bazı düzenlemelerin yapıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların Kurban Bayramı öncesi ve tatili süresince huzur ve güven ortamı içinde olmaları amacıyla halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık ve parada sahtecilik olaylarına karşı önleyici güvenlik tedbirlerinin alındığı belirtildi.

Yol yapım çalışmaları süren alanlarda sürücülerin trafik işaret ve levhalarına dikkat etmeleri gerektiği vurgulanan açıklamada alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

"Beypazarı yolu Çayırhan Mahallesi D-140-03/46 kara yolu kontrolsüz kavşağı, İstanbul yolu Veterinerlik, Selpa Sanayi Sitesi, Nurol, İmrendi ve Karayolları Şube Müdürlüğü kavşak ve geçiş noktaları ile Ciğir köy çıkışı, Kurtboğazı tepe orta refüjü, Dutözü Kavşağı, İğdir köyü dönüşü, Çeştepe-İğdir arası dönüş, Tır Parkı kavşağı, Uğurlu köyü kavşağı, Konya yolu TŞOF kavşağı, Samsun yolu Çalışkanlar kavşağı, Ortaköy kavşağı, Gökçeyurt kavşağı, Maliye noktası ve Roketsan kavşağı 27 Temmuz saat 12.00'ye kadar bariyerle geçişlere kapatılacak.

Ankara-Konya, Konya-Ankara, Ankara-Samsun, Eskişehir-Ankara yollarında ve İstanbul-Ankara otoyolu girişinde 24 saat esasına göre yol kontrol ve arama faaliyeti icra edilecek.

Kurban Bayramı süresince alkol, emniyet kemeri, hız, motosiklet, traktör, agresif sürücü denetimleri, helikopterle havadan denetim ve trafik yoğunluğunun olduğu bağlantı ve yol güzergahlarında drone ile havadan trafik denetimi yapılacak.

Vatandaşlara yönelik Kısa Mesaj Bildirim Sistemi üzerinden muhtelif zamanlarda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yapılacak."

Ankara üzerinden Samsun yolunu kullanarak Kayseri istikametine gidecek araç sürücülerine alternatif yol olarak Ankara-Gölbaşı-Bala-Kaman-Kırşehir-Kayseri güzergahını kullanmaları tavsiyesine yer verilen açıklamada, Kurban Bayramı tatili süresince alınan tedbirlerin uygulanması için Ankara Emniyet Müdürlüğünün yaklaşık 15 bin personel, Ankara İl Jandarma Komutanlığının da 3 bin 103 personel ile kendi sorumluluk bölgelerinde görev alacakları kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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