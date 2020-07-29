Ankara'da bayram öncesi trafiği başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ankara'da bayram öncesi trafiği başladı

Ankara'da bayram öncesi trafiği başladı Başkentte, Kurban Bayramı öncesi kara yollarda yoğun trafik başladı.

Ankara'da bayram öncesi trafiği başladı
29.07.2020 17:44 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:49

Ankara'da bayram öncesi trafiği başladı

ANKARA - Başkentte, Kurban Bayramı öncesi kara yollarda yoğun trafik başladı. 81 ilde emniyet ve jandarma birimleri de bu kapsamda çalışmalara başladı.

Kurban Bayramı ile yıllık iznini birleştiren tatilciler, yola çıktı. Tatil için gidecekleri kente kara yoluyla ulaşmayı tercih eden vatandaşlar, araçlarıyla yollara koyuldu. Ankara'da da bayram öncesinde yoğun trafik gözlendi. Başkentte, İstanbul Yolu, Konya Yolu, Samsun ve Eskişehir yolları üzerinde yer yer trafik sıkışıkları yaşandı. Ana yollar üzerinde de uzun trafik kuyrukları oluştu.

Vatandaşların güvenli şekilde seyahatlerinin sağlanması amacıyla 7 gün 24 saat esasına yoğun trafik tedbirleri planlandı. Bu kapsamda ülke genelinde 77 bin 545 trafik ekibinde görevli 162 bin 832 emniyet ve jandarma trafik personeli mesai yapmaya başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, vali ve kaymakamlar, emniyet genel müdür yardımcıları, jandarma genel komutan yardımcıları, jandarma bölge komutanları, jandarma eğitim ve komando tugay komutanları ve daire başkanları, il ve ilçe emniyet müdürleri ve jandarma komutanları alınan tedbirleri yerinde incelemek üzere yollarda olacak. 420'si polis, 347'si jandarma olmak üzere 767 maket model trafik aracı tepe lambalı ve reflektif şeritleriyle 78 ilde kazaların yoğunlaştığı güzergahlara yerleştirildi. Bu araçların etkinliğinin artırılması amacıyla da 72 ilde 283'ü polis, 50'si jandarma olmak üzere 333 maket trafik personelinin yerleştirilmesi sağlandı. Şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığında Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan "Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" esas alınarak gerekli hassasiyet gösterilecek.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı Dünya
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü 3. Sayfa
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı Magazin
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti Güncel
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Dubai tasarımcıları, moda maskelerini 'olmazsa olmaz' aksesuar haline getiriyor Yaşam
Dubai tasarımcıları, moda maskelerini "olmazsa olmaz" aksesuar haline getiriyor
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada 3. Sayfa
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Ayasofya sevincini yaşarken disipline olmalıydık
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Ayasofya sevincini yaşarken disipline olmalıydık
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı
Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Son Dakika: Euro 8,24 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Son Dakika: Euro 8,24 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı
On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, test kitleriyle ilgili olay olan iddialara yanıt verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, test kitleriyle ilgili olay olan iddialara yanıt verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tedbirlerini 3 gruba ayırarak sıraladı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tedbirlerini 3 gruba ayırarak sıraladı
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
'Bırak dağınık kalsın' diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt
Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt
Boateng'in eşi Melissa Satta'nın kırmızı bikinili pozuna takipçileri övgüler yağdırdı
Boateng'in eşi Melissa Satta'nın kırmızı bikinili pozuna takipçileri övgüler yağdırdı
Inter Miami, Radamel Falcao ile görüştü ve resmi bir teklif yaptı
Inter Miami, Radamel Falcao ile görüştü ve resmi bir teklif yaptı
Barcelona, Juventus'a takaslandıktan sonra tesislere geri dönmeyen Arthur'a dava açacak
Barcelona, Juventus'a takaslandıktan sonra tesislere geri dönmeyen Arthur'a dava açacak
Somer Sivrioğlu, kendisine ikizi kadar benzeyen yarışmacı Mehmet Gökçeöz'ü öve öve bitiremedi
Somer Sivrioğlu, kendisine ikizi kadar benzeyen yarışmacı Mehmet Gökçeöz'ü öve öve bitiremedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Fatih Sultan Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Simge Sağın Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Dha İzmir Bayram Ankara
Şu an buradasınız: Ankara'da bayram öncesi trafiği başladı - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 18:10:44. #1.15#
title