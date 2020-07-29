Ankara'da bayram öncesi trafiği başladı Ankara'da bayram öncesi trafiği başladı Başkentte, Kurban Bayramı öncesi kara yollarda yoğun trafik başladı.

Ankara'da bayram öncesi trafiği başladı

ANKARA - Başkentte, Kurban Bayramı öncesi kara yollarda yoğun trafik başladı. 81 ilde emniyet ve jandarma birimleri de bu kapsamda çalışmalara başladı.

Kurban Bayramı ile yıllık iznini birleştiren tatilciler, yola çıktı. Tatil için gidecekleri kente kara yoluyla ulaşmayı tercih eden vatandaşlar, araçlarıyla yollara koyuldu. Ankara'da da bayram öncesinde yoğun trafik gözlendi. Başkentte, İstanbul Yolu, Konya Yolu, Samsun ve Eskişehir yolları üzerinde yer yer trafik sıkışıkları yaşandı. Ana yollar üzerinde de uzun trafik kuyrukları oluştu.

Vatandaşların güvenli şekilde seyahatlerinin sağlanması amacıyla 7 gün 24 saat esasına yoğun trafik tedbirleri planlandı. Bu kapsamda ülke genelinde 77 bin 545 trafik ekibinde görevli 162 bin 832 emniyet ve jandarma trafik personeli mesai yapmaya başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, vali ve kaymakamlar, emniyet genel müdür yardımcıları, jandarma genel komutan yardımcıları, jandarma bölge komutanları, jandarma eğitim ve komando tugay komutanları ve daire başkanları, il ve ilçe emniyet müdürleri ve jandarma komutanları alınan tedbirleri yerinde incelemek üzere yollarda olacak. 420'si polis, 347'si jandarma olmak üzere 767 maket model trafik aracı tepe lambalı ve reflektif şeritleriyle 78 ilde kazaların yoğunlaştığı güzergahlara yerleştirildi. Bu araçların etkinliğinin artırılması amacıyla da 72 ilde 283'ü polis, 50'si jandarma olmak üzere 333 maket trafik personelinin yerleştirilmesi sağlandı. Şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığında Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan "Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" esas alınarak gerekli hassasiyet gösterilecek.

Kaynak: İHA