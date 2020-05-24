Ankara'da, bayram namazı kısıtlı sayıda cemaatle kılındı (2)
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Ankara'da, bayram namazı kısıtlı sayıda cemaatle kılındı (2)

ERBAŞ'TAN BAYRAM NAMAZI HUTBESİDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kıldırdığı bayram namazında 'Ramazan Bayramı: Neşe ve Huzur İklimi' başlıklı hutbe verdi.

Ankara'da, bayram namazı kısıtlı sayıda cemaatle kılındı (2)
24.05.2020 11:42 | Son Güncelleme: 24.05.2020 11:42

ERBAŞ'TAN BAYRAM NAMAZI HUTBESİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kıldırdığı bayram namazında 'Ramazan Bayramı: Neşe ve Huzur İklimi' başlıklı hutbe verdi. Erbaş, bu yıl salgın hastalık nedeniyle buruk bir bayram sabahına uyandıklarına dikkat çekerek, "Geçmiş yıllarda olduğu gibi millet olarak coşkuyla camilere koşup saf tutamadık. Sosyal mesafeyi korumak, virüs bulaştırıp kul hakkına girmemek için bayram ziyaretleri yapamayacağız. Musafaha edip birbirimizle kucaklaşamayacağız. Çocuk, yaşlı, genç bütün yakınlarımızla aynı sofra etrafında toplanamayacağız. Ancak şu hususa inancımız tamdır ki kalplerimiz aynı heyecanla attığı müddetçe mesafelerin hiçbir önemi yoktur. Aynı duyguları yaşadığımız, aynı hisleri paylaştığımız sürece uzakta olmak yarenliğimize engel değildir. Yeter ki gönül hanemizde sevdiklerimizi ağırlayalım. Onlara sevgimizi, şefkatimizi, muhabbetimizi ikram edelim" ifadelerini kullandı. 

'AKRABALARIMIZI ARAYALIM'Erbaş, "Ailemiz en kıymetli hazinemizdir. Eşimiz en büyük dayanağımızdır. Çocuklarımız göz aydınlığımızdır. Bütün müminler kardeşimizdir. Uzakta olsalar dahi ana babamızın, akrabalarımızın ve kardeşlerimizin varlığı bize güven verir, huzur telkin eder. Onların bir selamını aldığımızda dünyalar bizim olur. Sevincimiz ve neşemiz katbekat artar. Öyleyse bayram günlerinin manevi hazzını bütün benliğimizde hissetmek için aile olmanın huzur ve mutluluğunu idrak edelim. Ana babamızı, akrabalarımızı, kardeşlerimizi arayalım, hal ve hatırlarını soralım. Kendilerine dua edip onların hayır duasını alalım. Unutmayalım ki gönülden yapacağımız dualar, hem mümin kardeşlerimizle bizi yakınlaştıracak hem de niyazlarımızın kabulüne vesile olacaktır" dedi.CAMİLERDE ALINACAK TEDBİRLERErbaş, 29 Mayıs günü, Cuma namazıyla birlikte camilerin kademeli olarak cemaatle ibadete açılacağını hatırlatarak, şu uyarılarda bulundu:

"Elbette bugünlere kolay gelmedik. Bütün dünyayı saran salgın hastalığa karşı büyük bir mücadele örneği gösterdik. Ümitsizliğe kapılmadan milletçe el ele verdik. Gece gündüz demeden çalışıp çabaladık, alınan tedbirlere uyduk. Fiili dualara kavli dualarımızla destek olduk. Camilerimiz cemaatle ibadete açıldıktan sonra da aynı kararlılıkla, aynı titizlikle salgın hastalıkla mücadele tedbirlerine uymak öncelikli görevimizdir. Bu süreçte, sadece öğle ve ikindi vakitlerinde, camilerimizde cemaatle namazlarımızı eda edeceğiz. Cuma namazlarını ise risk azalıncaya kadar camilerimizin avlularında ve açık alanlarda kılacağız. Ancak kronik hasta, 65 yaş üzeri büyüklerimiz ve 20 yaş altı kardeşlerimiz ile hastalık belirtisi taşıyanlar biraz daha sabredecekler ve namazlarını evlerinde kılmaya devam edecekler. Cami şadırvanları kapalı olacağından, öncesinde abdestimizi alarak camiye gelelim. Kişisel seccadelerimizi yanımızda getirelim. Cami içinde işaretle belirlenmiş yerlere seccademizi serip namazımızı orada kılalım. Camiye gelirken maskemizi takalım ve evlerimize dönünceye kadar çıkarmayalım. Her yönden sosyal mesafe kuralına riayet edelim. Musafahalarımızı belli bir mesafeden gönül selamıyla yapalım. Cami görevlilerimizin uyarı ve yönlendirmelerine sabırla ve hassasiyetle riayet edelim. Ta ki özlem duyduğumuz, hasretini çektiğimiz günlere bir an evvel kavuşalım inşallah."


Kaynak: DHA

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