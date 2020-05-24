Ankara'da, bayram namazı kısıtlı sayıda cemaatle kılındı
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Ankara'da, bayram namazı kısıtlı sayıda cemaatle kılındı

Ankara'da, bayram namazı kısıtlı sayıda cemaatle kılındı (TAMAMI FTP'DE)DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan Bayramı namazını kıldırarak, bayram hutbesini okudu.

24.05.2020 08:12 | Son Güncelleme: 24.05.2020 08:19

Ankara'da, bayram namazı kısıtlı sayıda cemaatle kılındı (TAMAMI FTP'DE)

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan Bayramı namazını kıldırarak, bayram hutbesini okudu.

Ramazan Bayramı namazı, koronavirüs tedbirleri kapsamında yalnızca Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kısıtlı sayıda cemaatin katılımıyla kılındı. Bayram namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Ankara Valisi Vasip Şahin de cemaat arasında yer aldı. Namaz öncesinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, vaaz verdi. Namaz, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı cami ve mescitlerde ibadet genelgesindeki esaslar uygulanarak kılındı.

Namazın arından minbere çıkan Erbaş, bayram hutbesini okudu. Erbaş hutbesinde, 29 Mayıs'ta camilerin tekrar ibadete açılacağını belirterek, toplu ibadet için belirlenen kurallara dikkat çekti.

Ankara'da, bayram namazı kısıtlı sayıda cemaatle kılındı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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