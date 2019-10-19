Ankara'da basın açıklaması yapmak isteyen HDP'lilere polis müdahalesi

19.10.2019 21:03

HDP Ankara İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yapmak isteyen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, milletvekilleri ve bir grup partiliye polis biber gazıyla müdahalede bulundu.



Kızılay Meşrutiyet Caddesi'ndeki İl Başkanlığı önünde güvenlik önlemi alan polis, kayyumlarla ilgili basın açıklaması yapmak isteyen gruba izin vermedi. Polisin müdahalesine 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nu gerekçe olarak gösterdiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle