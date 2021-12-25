Ankara'da başı otomobilin panjuruna sıkışan şahin kurtarıldı - Haberler
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Ankara'da başı otomobilin panjuruna sıkışan şahin kurtarıldı

Ankara'da başı otomobilin panjuruna sıkışan şahin kurtarıldı
AA / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Ankara'da başı otomobilin panjuruna sıkışan şahin, jandarma tarafından kurtarıldı.

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ÇANKAYA, ANKARA (AA) - Ankara'da başı otomobilin panjuruna sıkışan şahin, jandarma tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya Jandarma Komutanlığı ekiplerinin devriyesi sırasında çevre yolunda yol kenarında park halinde bulunan bir araç sürücüsü yardım istedi.

Ekiplerin otomobilde yaptığı kontrol sonucu yabani şahinin başının, aracın ön kısmındaki panjura sıkıştığı belirlendi.

Ekiplerin yaralı çıkardığı şahin, tedavi edilmek üzere Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine teslim edildi.

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AA / Fırat Taşdemir - Son Dakika Haberleri

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