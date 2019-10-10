Ankara'da, 'barış pınarı harekatı'nı protesto eden hdp'lilere müdahale: 11 gözaltı

10.10.2019 21:31

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için Ankara'da izinsiz gösteri düzenlemek isteyen, aralarında HDP'li milletvekillerinin de bulunduğu gruba polis müdahale etti, 11 kişi gözaltına alındı.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki HDP İl Başkanlığı önünde toplanan HDP'li bir grup, 'Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için Sakarya Caddesi'ne yürümek istedi. Aralarında bazı HDP'li milletvekillerinin de bulunduğu grup, polis tarafından uyarıldı. Bunun üzerine grup dağılırken, HDP'li vekiller Sakarya Caddesi'ne yürüdü. Milletvekilleri burada açıklama yapacağı sırada, HDP'li bir grup slogan atmaya başladı.

11 GÖZALTIAnkara Valiliğince kamuya açık alanlarda her türlü gösteri, yürüyüş ve basın açıklaması yapılmasının yasaklandığı yönündeki uyarıları dikkate almayan gruba polis müdahale etti, 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 11 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü dökümüPolisin grup ve milletvekillerini uyarmasıSlogan atan kişilerin gözaltına alınmasıGenel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Gökhan CEYLAN/ANKARA-DHA

Kaynak: DHA