Son dakika haberleri: Ankara'da barajdaki balık ölümlerine inceleme

Son dakika haberine göre ANKARA'nın Nallıhan ilçesindeki Sarıyar Barajı'nda son bir ayda yüzlerce balık telef oldu.

ANKARA'nın Nallıhan ilçesindeki Sarıyar Barajı'nda son bir ayda yüzlerce balık telef oldu. Birkaç gündür suyun yüzeyi yine ölü balıklarla kaplandı. Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ölümlerin nedenini belirlemek için sudan ve balıklardan numune aldı.

Nallıhan'da 1956 yılında yapılan 63 kilometrelik uzunluğa sahip Sarıyar Barajı'nda, İsrail sazanı, normal sazan, gümüş ve akbalık gibi balık türleri yaşıyor. Yıllık 700 ton balık tutularak yurt dışında birçok ülkeye ihraç edilen barajda son 1 aydır balık ölümleri yaşanıyor. Özellikle son dönemde barajdaki balık ölümleri arttı. Suyun yüzeyi, özellikle de kıyı kesimleri ölü balıklarla kaplandı. Barajda yüzlerce balığın telef olması çevrede tepki çekerken, Ankara Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, ölümlerle ilgili inceleme başlattı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timleri nezaretinde barajdaki sudan ve balıklardan numune aldı. Balıkların ölüm nedeni, laboratuvar incelemesi sonucu ortaya çıkacak.

'ÇEVRESEL FAKTÖRLERE BAĞLIYORUZ'Ankara Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, DHA'ya yaptığı açıklamada, hem sudan hem de balıklardan laboratuvar analizi için numune aldıklarını söyledi. Ayrıca Isparta Su Ürünleri Enstitüsü'nden de uzmanların barajda inceleme yapacağını ifade eden Korkmaz, barajda geçmiş dönemlerde de balık ölümleri yaşandığını hatırlatarak, "İlkbahar ve sonbahar dönemlerindeki mevsim geçişlerinde oluşan ısı değişimlerinde veya aşırı yağışlar sonrası meydana gelen toprak erozyonundan dolayı sudaki oksijen miktarındaki değişimler gibi parametreler sebebiyle daha önce de balık ölümlerini gözlemledik. Daha önceki incelemelerimizde ağır metaller ve diğer toksik maddeler açısından, sonuçlar temiz çıkmıştı. Biz bu durumu doğal yaşam döngüsü ve çevresel faktörlere bağlıyoruz. Esasında gümüş balığının ömrü kısa. Birkaç yıl içerisinde orada doğal ölümlerin meydana geldiğini biliyoruz" dedi.

'GÜMÜŞ BALIĞININ DİRENCİ AZ'

Çayırhan Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Erşan İlhan ise balık ölümlerinde mevsim değişiminin etkisi olabileceğini kaydederek, "Yazdan kışa geçişte ya da kıştan yaza geçişte bazen az miktarda ya da biraz daha fazla olmak üzere oksijen yetersizliğinden ve hava olaylarından kaynaklanan sebeple gümüş dediğimiz balık, direnci az olduğundan ölmektedir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk KARAASLAN