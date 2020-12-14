Ankara'da banka şubesinde silahlı soygun girişimi: 1 yaralı (2)

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Banka şubesindeki soygun girişimine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde para dolu çantayla bankadan çıkmaya çalışan M.A.'ya önce bankada müşteri olarak bulunan C.S.Ç.'nin, daha sonra da güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği görüldü. Arbede sırasında M.A.'nın elindeki tabanca ile C.S.Ç.'ye ateş etmesi, hemen ardından güvenlik görevlileri tarafından yere yatırılıp etkisiz hale getirilmesi görüntüye yansıdı. C.S.Ç.'nin yaralı halde birkaç adım attıktan sona yere yığılması da görüntüde yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk KARAASLAN