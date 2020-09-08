Ankara'da banka nakil aracını soyan güvenlik görevlisi yakalandı (2)
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Ankara'da banka nakil aracını soyan güvenlik görevlisi yakalandı (2)

EMNİYETE GETİRİLDİAnkara'da görevli olduğu banka nakil aracındaki 4 milyon 400 bin TL'yi alıp kaçtıktan bir gün sonra yakalanan güvenlik görevlisi Ayhan B., sorgulanmak üzere Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Ankara'da banka nakil aracını soyan güvenlik görevlisi yakalandı (2)
08.09.2020 16:42 | Son Güncelleme: 08.09.2020 16:45

EMNİYETE GETİRİLDİ

Ankara'da görevli olduğu banka nakil aracındaki 4 milyon 400 bin TL'yi alıp kaçtıktan bir gün sonra yakalanan güvenlik görevlisi Ayhan B., sorgulanmak üzere Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Polis eşliğinde araçtan indirilen Ayhan B., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Şirket için yaptım şirket. Şirket ile ortak çalışıyorum. Genelde böyle işleri yapıyorlar, bana para vaat ettiler" dedi. Polislerin iki ayrı poşette taşıdığı 4 milyon 400 bin TL de emniyete götürüldü.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANMIŞÖte yandan Ayhan B.'nin yakalanmasına ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Olaydan sonra Ayhan B.'nin izini süren polis, şüphelinin Etimesgut ilçesinde saklandığını tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ile Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen eve operasyon düzenleyerek Ayhan B.'yi yakaladı. Evde yapılan aramada Ayhan B.'nin çaldığı 4 milyon 400 bin TL ele geçirildi. Ayhan B.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA,

Kaynak: DHA

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