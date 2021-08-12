Ankara'da "Bangabandhu ve Bangladeş'in Hikayesi" konulu fotoğraf sergisi açıldı
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Ankara'da "Bangabandhu ve Bangladeş'in Hikayesi" konulu fotoğraf sergisi açıldı

Ankara'da 'Bangabandhu ve Bangladeş'in Hikayesi' konulu fotoğraf sergisi açıldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Varan - Haberler | Güncel

Bangladeş'in Ankara Büyükelçiliği, ülkenin kurucu Cumhurbaşkanı Bangabandhu Şeyh Mucibur Rahman'ın 100. doğum yıl dönümü ve Bangladeş'in Bağımsızlığının Altın Jübilesi'ni kutlamak amacıyla "Bangabandhu ve Bangladeş'in Hikayesi" konulu fotoğraf sergisi düzenledi.

Bangladeş'in Ankara Büyükelçiliği, ülkenin kurucu Cumhurbaşkanı Bangabandhu Şeyh Mucibur Rahman'ın 100. doğum yıl dönümü ve Bangladeş'in Bağımsızlığının Altın Jübilesi'ni kutlamak amacıyla "Bangabandhu ve Bangladeş'in Hikayesi" konulu fotoğraf sergisi düzenledi.

Çankaya Belediyesi iş birliğinde Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner, Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım ve Kültür İşlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Acar, çeşitli ülkelerin diplomatik temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Mannan, bu güzel yaz gününde misafirleri ağırlamanın büyük ayrıcalık ve onur olduğunu dile getirdi.

Fotoğraf sergisinin açılmasında destekleri için Çankaya Belediyesine teşekkür eden Mannan, sergide, Bangladeş'in egemen ve bağımsız bir ülke olarak kurulduğu 1971'den bu yana tarihinin ve kalkınmasının anlatıldığını belirtti.

Mannan, katılımcıların sergide Bangabandhu'nun tarihi fotoğraflarını ve Bangladeş'in hikayesini göreceğini ifade ederek, "Bu vesileyle, Bengal halkının uzun yıllar devam eden kendi ülkelerine sahip olma hayalini gerçekleştirme konusundaki büyük fedakarlığı ve ilhamı için Bangladeş'in kurucusuna en derin saygılarımı sunuyorum." diye konuştu.

Bangabandhu'nun büyük kızı Başbakan Şeyh Hasina'nın dinamik ve basiretli liderliğinde Bangladeş'in Güney Asya'nın en hızlı büyüyen ekonomisi olduğunu vurgulayan Mannan, şunları kaydetti:

"Bangladeş, halihazırda dünyanın en büyük ikinci hazır giysi üreticisi ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün en büyük güç sağlayıcısı haline geldi. Ayrıca ilaç yazılım geliştirme, seramik, gemi yapımı, hafif mühendislik, çay, jüt, donmuş balık ve benzeri alanlardaki birçok başarı da gözler önündedir. 1998'den beri Bangladeş'i gıda tahıl üretiminde kendi kendine yeterli hale getiren çiftçilerimize minnettarız."

Sergi 15 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

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