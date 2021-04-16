Son Dakika | Ankara'da bandrolsüz makaron operasyonu: 3 gözaltı
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Son Dakika | Ankara'da bandrolsüz makaron operasyonu: 3 gözaltı

Son Dakika | Ankara'da bandrolsüz makaron operasyonu: 3 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Ankara'da bandrolsüz makaron operasyonu: 3 gözaltıANKARA'da iş yerine ait depoya düzenlenen baskında 10 milyon 780 bin adet bandrolsüz boş makaron ile 1 ton 750 kilo mükerrer bandrollü tütün ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da bandrolsüz makaron operasyonu: 3 gözaltı

ANKARA'da iş yerine ait depoya düzenlenen baskında 10 milyon 780 bin adet bandrolsüz boş makaron ile 1 ton 750 kilo mükerrer bandrollü tütün ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin istihbarı çalışmasında, kent genelinde bandrolsüz boş makaron satışı yapan 3 kişinin izine ulaşıldı. Takibe alınan şüphelilerin Mamak ilçesindeki depoya girdiği tespit edildi. Depoya düzenlenen baskında 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada 10 milyon 780 bin adet bandrolsüz boş makaron ile 1 ton 750 kilo mükerrer bandrollü tütün ele geçirildi. Soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü dökümü: Depoda yapılan arama çalışması 

Haber:  Fatih POYRAZ/ANKARA,


Son Dakika | Ankara'da bandrolsüz makaron operasyonu: 3 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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