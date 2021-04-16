Son Dakika | Ankara'da bandrolsüz makaron operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika habere göre Ankara'da bandrolsüz makaron operasyonu: 3 gözaltıANKARA'da iş yerine ait depoya düzenlenen baskında 10 milyon 780 bin adet bandrolsüz boş makaron ile 1 ton 750 kilo mükerrer bandrollü tütün ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı.