Ankara'da balkonlarda 19 Mayıs coşkusu (2) SAĞLIK ÇALIŞANLARI, HASTANE ÖNÜNDE TÖREN YAPTIAnkara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nin doktor ve hemşireleri ile hastane çalışanları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı görev başında kutladı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI, HASTANE ÖNÜNDE TÖREN YAPTI Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nin doktor ve hemşireleri ile hastane çalışanları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı görev başında kutladı. Hastane önünde sosyal mesafe gözetilerek bir araya gelen personel, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu. Görüntü dökümü: - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA