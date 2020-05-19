Ankara'da balkonlarda 19 Mayıs coşkusu
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Ankara'da balkonlarda 19 Mayıs coşkusu

Ankara'da balkonlarda 19 Mayıs coşkusu (2)SAĞLIK ÇALIŞANLARI, HASTANE ÖNÜNDE TÖREN YAPTIAnkara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nin doktor ve hemşireleri ile hastane çalışanları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı görev başında kutladı.

Ankara'da balkonlarda 19 Mayıs coşkusu
19.05.2020 23:40 | Son Güncelleme: 19.05.2020 23:40

Ankara'da balkonlarda 19 Mayıs coşkusu (2)

SAĞLIK ÇALIŞANLARI, HASTANE ÖNÜNDE TÖREN YAPTI

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nin doktor ve hemşireleri ile hastane çalışanları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı görev başında kutladı. Hastane önünde sosyal mesafe gözetilerek bir araya gelen personel, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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