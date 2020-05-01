Ankara'da balkon ve pencerelerden '1 Mayıs' kutlaması
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Ankara'da balkon ve pencerelerden '1 Mayıs' kutlaması

Ankara'da balkon ve pencerelerden '1 Mayıs' kutlaması
01.05.2020 22:33 | Son Güncelleme: 01.05.2020 22:33

ANKARA'da, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' koronavirüs tedbirleri nedeniyle pandemi koşulları altında kutlandı.

ANKARA'da, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' koronavirüs tedbirleri nedeniyle pandemi koşulları altında kutlandı. Evlerinin balkon ve pencerelerinden kutlama yapan vatandaşlar, görev başındaki temizlik işçilerini alkış ve ıslıklarla selamladı. 

Başkent'te her yıl 1 Mayıs kutlamalarının yapıldığı, Tandoğan, Sıhhiye, Kolej ve Kurtuluş Meydanı gibi yerler, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle boş kaldı. İşçi sendikaları ve sivil toplum örgütleri, 1 Mayıs coşkusunu yaşamak için yurt genelinde vatandaşları saat 21.00'de evlerinin balkonlarında olmaya davet etti. Çağrıya uyan Ankaralılar, saat 21.00'de marşlar söyleyip, sloganlar atarak kutlama yaptı. 

TEMİZLİK İŞÇİLERİ SELAMLANDI

O sırada görev başında olan temizlik işçileri de kutlamaya eşlik etti. Çöp kamyonunun sokağa girdiğini gören vatandaşlar, kutlamanın temposunu artırdı. Belediye temizlik görevlileri de bir yandan işlerini yapıp bir yandan sloganlara eşlik etti.

Görüntü dökümü:

Kutlamalardan görüntüTemizlik işçilerinin selamlanması

Genel ve detay

Haber-Kamera:  Caner ÜNVER/ANKARA,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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