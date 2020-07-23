Ankara'da bakır hırsızları tutuklandı
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Ankara'da bakır hırsızları tutuklandı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde evlerden bakır malzemeler çalarak bir iş yerine satan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ankara'da bakır hırsızları tutuklandı
23.07.2020 13:03 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:20

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde evlerden bakır malzemeler çalarak bir iş yerine satan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde evlerden bakır tepsi, tabak, tencere gibi malzemelerin çalındığı ihbarları üzerine harekete geçen Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü, konuya ilişkin çalışma başlattı. Kızılcahamam'da faaliyet gösteren bir iş yerine hırsızlık malzemelerinin satıldığı bilgisini alan polis ekipleri, iş yeri yetkilileri ile yaptığı görüşme sonucunda olayı gerçekleştiren şüphelilerin E.S. (22) ve T.D. (24) olduğunu tespit etti. Polis, 18 Temmuz'da söz konusu 2 şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şahısların hırsızlık, uyuşturucu ve yaralama suçlarından kayıtları olduğu da öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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