Ankara'da, Bakan Albayrak ve ailesine yönelik hakarete 1 gözaltı kararı ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine yönelik sosyal medya üzerinden hakaret içeren paylaşımlarla ilgili başlatılan soruşturmada, 1 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine yönelik sosyal medya üzerinden hakaret içeren paylaşımlarla ilgili başlatılan soruşturmada, 1 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak ve ailesine sosyal medya üzerinden hakaret içeren paylaşımların tespit edilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca resen soruşturmaya başlanılmış, Ankara'da oturduğu tespit edilen bir kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA