Ankara'da bahçeye devrilen otomobildeki 3 genç yaralandı - Haberler
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Ankara'da bahçeye devrilen otomobildeki 3 genç yaralandı

AA / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel
Ankara'da bahçeye devrilen otomobildeki 3 genç yaralandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bahçeye devrilen otomobildeki 3 genç ağır yaralandı.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde bahçeye devrilen otomobildeki 3 genç ağır yaralandı.

Yusufcan T. (20) yönetimindeki 06 RVA 67 plakalı otomobil, Atatürk Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda yol kenarındaki dört katlı binanın bahçe duvarına çarptı.

Bahçeye devrilen otomobilin sürücüsü ile araçtaki Hasan İ. (17) ve İsa G. (16) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kaldırıldıkları Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Ankara'daki çeşitli hastanelere sevk edilen gençlerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ankara'da bahçeye devrilen otomobildeki 3 genç yaralandı

Ankara'da bahçeye devrilen otomobildeki 3 genç yaralandı

AA / Hüseyin Yiğiner - Son Dakika Haberleri
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