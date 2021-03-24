Ankara'da bahar havası yerini kara bıraktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ankara'da bahar havası yerini kara bıraktı

24.03.2021 01:54 | Son Güncelleme: 24.03.2021 01:57
Ankara'da bahar havası yerini kara bıraktı

ANKARA'da, ilkbahar mevsiminde şehri etkisi altına alan yoğun kar yağışı şaşkınlık yarattı.

ANKARA'da, ilkbahar mevsiminde şehri etkisi altına alan yoğun kar yağışı şaşkınlık yarattı. Yoğun kar yağışı ile kent beyaza bürünürken, sürücüler zor anlar yaşadı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de karla kaplanan yollarda küreme ve tuzlama çalışması yaptı. 

Başkent'te iki gündür etkili olan yağışlı hava akşam saatlerine şiddetini arttırdı. Aralıklarla yağan yağmurun ardından kent genelinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kenti beyaz örtüyle kaplayan yoğun kar, yollardaki sürücülere zor anlar yaşattı. Kar nedeniyle çok sayıda hasarlı trafik kazası yaşandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de karla kaplanan yollarda küreme ve tuzlama çalışması yaptı. 

İlkbahar mevsiminin habercisi cemrenin havaya, suya ve toprağa düşmesiyle, Ankara'da ağaçlar çiçek açarken, mart ayının sonunda lapa lapa kar yağışı şaşkınlık yarattı. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre; kar yağışının sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.


Ankara'da bahar havası yerini kara bıraktı
Ankara'da bahar havası yerini kara bıraktı
Ankara'da bahar havası yerini kara bıraktı
Ankara'da bahar havası yerini kara bıraktı
Ankara'da bahar havası yerini kara bıraktı
Ankara'da bahar havası yerini kara bıraktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Mustafa Destici Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli
Magazin Ezgi Mola Aleyna Tilki Rasim Öztekin Birkan Sokullu
Spor Ersun Yanal Caner Erkin Burak Yılmaz Bülent Uygun Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankara'da bahar havası yerini kara bıraktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 01:57:23. #1.15#
title