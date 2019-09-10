Ankara'da bağ evinde bıçaklı kavga: 1 ölü

10.09.2019 17:31

Kaynak: DHA

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde bağ evinde 5 kişi arasında çıkan kavgada Eray Mert (26) bıçaklanarak yaşamını yitirdi.Olay, gece saatlerinde Taşpınar Mahallesi, Küme Evleri mevkiinde meydana geldi. Bağ evinde bir araya gelen 5 arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda Eray Mert, bıçaklanarak öldürüldü. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Eray Mert'in cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheliler F.M., M.D., S.D. ve K.L. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.