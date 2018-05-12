Ankara'da Bacağı Kırılan İguana, Sivas'ta Sağlığına Kavuştu

Bacağı kırılan ve tedavi için Ankara'dan Sivas'a getirilen "Abidin" isimli iguana, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde ameliyat edilerek sağlığına kavuştu.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi Asya Aleyna Şevik'e ait "Abidin" isimli iguana, kalorifer peteği üzerinden atladı. Hayvanın, bacağını sürüyerek yürüdüğünü fark eden Şevik, iguanasını Ankara'da veteriner kliniğine götürdü.

Röntgen ve klinik muayene sonrasında iguananın bacağındaki femur kemiğinde kırık tespit edildi. Yaklaşık 10 gün çeşitli klinikleri gezen Şevik, hayvanın operasyonunu yaptıracak bir yer bulamayınca CÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne başvurdu.

Operasyon için fakülteden randevu alan Şevik'in iguanası, dün başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren CÜ Veterinerlik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi İlker Şen, hayvanı inhalasyon anestezisi uygulayarak ameliyata aldığını söyledi.

Operasyon hakkında bilgi veren Şen, "Abidin'in operasyonunu, hazırlığı, müdahalesi ve anesteziden uyandırma süreciyle 2 saatte tamamladım. Operasyondan hemen sonra iguanayı yoğun bakım ünitesine alarak izlemeye başladık. Birkaç saatlik müşahede sürecinden sonra evine göndermek üzere taburcu ettik. Hasta sahibi, gece otobüsle Ankara'ya döndü ve kontrollerini Ankara'da bizimle irtibatlı şekilde yapacak." dedi.

Gerek görüldüğü durumlarda iguanayı Sivas'a çağırıp periyodik kontrollerini yapacaklarını da aktaran Şen, "Operasyondan sonra 1,5-2 ay süresince iguanayı takip edeceğiz. Kemiğe uyguladığımız implantı, kemiğin kaynadığını tespit ettikten sonra bölgeden uzaklaştırıp tedaviyi sonlandıracağız." şeklinde konuştu.