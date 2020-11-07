Ankara'da baba katliamı: Eşi ve 2 çocuğunu öldürdü (2)
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Ankara'da baba katliamı: Eşi ve 2 çocuğunu öldürdü (2)

07.11.2020 02:45 | Son Güncelleme: 07.11.2020 02:49
Ankara'da baba katliamı: Eşi ve 2 çocuğunu öldürdü (2)

OĞLU TARAFINDAN DARP EDİLDİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜAnkara'da aile içi tartışmada eşi ve 2 çocuğunu öldüren Adem Ö. (55), olaydan sonra Ufuktepe Mahallesi Şehit Ali Rıza Bulut Sokak üzerinde suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı.

OĞLU TARAFINDAN DARP EDİLDİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜ

Ankara'da aile içi tartışmada eşi ve 2 çocuğunu öldüren Adem Ö. (55), olaydan sonra Ufuktepe Mahallesi Şehit Ali Rıza Bulut Sokak üzerinde suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı. Adem Ö.'nün verdiği ilk ifadesinde, cezaevinden çıkan oğlu Selahaddin Öztürk (32) tarafından darp edildiğini, eşi Nefik Öztürk (50) ve kızı Seher Öztürk'ün (26) oğlunun yanında olduğu için öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Taksi durağında değnekçilik yapan Adem Ö., polis merkezinde gözaltına alındı. Katliamda hayatını kaybeden anne imle 2 çocuğun cansız bedeni de cenaza aracı ile morga kaldırıldı.

Caner ÜNVER/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER

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