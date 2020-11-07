Ankara'da baba katliamı: Eşi ve 2 çocuğunu öldürdü
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Ankara'da baba katliamı: Eşi ve 2 çocuğunu öldürdü

07.11.2020 01:14 | Son Güncelleme: 07.11.2020 01:30
Ankara'da baba katliamı: Eşi ve 2 çocuğunu öldürdü

ANKARA'nın keçiören ilçesinde aile için kavga facia ile son buldu.

ANKARA'nın keçiören ilçesinde aile için kavga facia ile son buldu. Adem Ö., aile içinde çıkan tartışmanın ardından eşi Nefik Öztürk ile çocukları Selahattin ve Seher Öztürk'ü tabanca ile vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan şüpheli baba, polis tarafından kısa sürede yakalandı. 

Olay saat 23.30 sıralarında Keçiören ilçesi Karakaya Mahallesi Bağlum Sokağında bulunan apartman dairesinde meydana geldi. Aile içeresinde henüz sebebi bilinmeyen tartışmanın ardından baba Adem Ö., evde katliam yaptı. Adem Ö.'nün ailesine tabanca ile ateş açtığı olayda eşi Nefik Öztürk ile çocukları Selahattin ile Seher Öztürk, vucuklarına isabet eden mermilerle kanlar içerisinde yere yığıldı. 

Adem Ö., olayın ardından evden çıkarak uzaklaşırken, silah sesleri üzerine komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri, tüyler ürperten manzara ile karşılaştı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, ateşli silahla vurulduğu belirlenen anne ile 2 çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinde inceleme yapan ve komşuların ifadesini alan polis ise kaçtığı belirlenen şüpheli babanın yakalanması için çalışma başlattı. Polisin yaptığı çalışma sonucu şüpheli Adem Ö. kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Ankara'da baba katliamı: Eşi ve 2 çocuğunu öldürdü
Ankara'da baba katliamı: Eşi ve 2 çocuğunu öldürdü
Ankara'da baba katliamı: Eşi ve 2 çocuğunu öldürdü
Ankara'da baba katliamı: Eşi ve 2 çocuğunu öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER

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