Ankara'da ayı saldırısında ölen kadın toprağa verildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ankara'da ayı saldırısında ölen kadın toprağa verildi

Ankara'da ayı saldırısında ölen kadın toprağa verildiANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, ayının saldırısı sonucu hayatını kaybeden 5 çocuk annesi Kamile Çevik (60), toprağa verildi.

Ankara'da ayı saldırısında ölen kadın toprağa verildi
11.05.2020 16:51 | Son Güncelleme: 11.05.2020 16:55

Ankara'da ayı saldırısında ölen kadın toprağa verildi

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, ayının saldırısı sonucu hayatını kaybeden 5 çocuk annesi Kamile Çevik (60), toprağa verildi. Çevik'in kızı Firdevs Özben, "Babam oraya erken gitmeseydi belki annemin cenazesini bile bulamayacaktık" dedi.

Dün saat 07.00 sıralarında ilçedeki Kozalan Mahallesi'nde meydana gelen olayda Kamile Çevik, büyükbaş hayvanlarını otlatmaya çıkardı. Çevik, mahalle mezarlığının bulunduğu ormanlık bölgede ayının saldırısına uğradı. Çevredeki çobanların durumu fark etmesi üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı incelemede Çevik'in öldüğü belirlendi.

MASKELİ CENAZE NAMAZI

Çevik için mahalle meydanında cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına katılan Çevik'in yakınları ve mahalle sakinleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takıp, sosyal mesafe kuralına uygun olarak saf tuttu. Çevik, öğlen kılınan cenaze namazının ardından, gözyaşları arasında saldırıya uğradığı bölgedeki mezarlıkta toprağa verildi.

'BABAMIN DA BAŞINA BÖYLE AYNI ŞEY GELMESİN'

Çevik'in kızları Firdevs Özben ve Kıymet Çelik, olayı gözyaşları içinde anlattı. Özben, ayının köy mezarlığının yanında annesine saldırdığını anlatarak "Oraya gittiğimizde annem ölmüştü. Babam oraya erken gitmeseydi belki annemin cenazesini bile bulamayacaktık. Hayvan hakları var da insan hakları yok mu? Babam da aynı yerlerde geziyor, onun da başına aynı şey gelsin istemiyorum. Bir an önce o ayıları buradan götürsünler" dedi.

Köy halkından Necati Tekin ise "Burada en az 10 tane ayı var. Bu ayılara önlem alınması gerekir. Bu ayılar ya başka bir yere taşınsın veya gereken tedbirleri alsınlar. Buradaki insanlar tek başına hareket eder. Bu yüzden tehlikeli bir durum ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Ankara'da ayı saldırısında ölen kadın toprağa verildi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı Haber
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı
HDP'li Önder, Meral Akşener'in 'HDP, PKK'nın uzantısıdır' sözlerine çok konuşulacak bir itirafla yanıt verdi Haber
HDP'li Önder, Meral Akşener'in "HDP, PKK'nın uzantısıdır" sözlerine çok konuşulacak bir itirafla yanıt verdi
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı Haber
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var Haber
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi Haber
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Haber
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor
Koronavirüs nedeniyle en çok değer kaybı yaşayan oyuncu Lionel Messi oldu
Koronavirüs nedeniyle en çok değer kaybı yaşayan oyuncu Lionel Messi oldu
Resmi kayıtlara göre 126 yaşında olan Ayşe Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı
Resmi kayıtlara göre 126 yaşında olan Ayşe Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı
Tarlada 5 liraya satılan çilek, pazarda 10 liraya alıcı buluyor
Tarlada 5 liraya satılan çilek, pazarda 10 liraya alıcı buluyor
12 yaşındaki çocuk, pompalı tüfekle oynarken 14 yaşındaki ablasını vurdu
12 yaşındaki çocuk, pompalı tüfekle oynarken 14 yaşındaki ablasını vurdu
Roma'da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder'e Atalanta talip oldu
Roma'da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder'e Atalanta talip oldu
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'na ironik soru: Nasıl bir darbe planlıyorsunuz?
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'na ironik soru: Nasıl bir darbe planlıyorsunuz?
Son dakika: Voleybol kadınlar ve erkekler liglerinde kalan maçlar oynanmayacak
Son dakika: Voleybol kadınlar ve erkekler liglerinde kalan maçlar oynanmayacak
Koronavirüsü atlatan Fatih Terim, takımının başında antrenmana çıktı
Koronavirüsü atlatan Fatih Terim, takımının başında antrenmana çıktı
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a: Galatasaray'ı Darülaceze mi zannediyorsun?
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a: Galatasaray'ı Darülaceze mi zannediyorsun?
Sokağa çıkmasına izin verilen 83'lük dede, gezmek yerine ekmek parasının peşine düştü
Sokağa çıkmasına izin verilen 83'lük dede, gezmek yerine ekmek parasının peşine düştü
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, kira alacaklarını Kovid-19 salgını nedeniyle 3 ay erteledi
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, kira alacaklarını Kovid-19 salgını nedeniyle 3 ay erteledi
İngiltere'de bir muhabire, canlı yayına girmeden önce sokak ortasında sözlü ırkçı saldırı yapıldı
İngiltere'de bir muhabire, canlı yayına girmeden önce sokak ortasında sözlü ırkçı saldırı yapıldı
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Aslı Enver, Kerem Tunçeri'nin mesajları ifşa olduktan sonra barışmak için gönderdiği çiçekleri kabul etmedi
Aslı Enver, Kerem Tunçeri'nin mesajları ifşa olduktan sonra barışmak için gönderdiği çiçekleri kabul etmedi
Beklenen gün geldi! Yeni dönemde berberler bu tedbirlere uymak zorunda
Beklenen gün geldi! Yeni dönemde berberler bu tedbirlere uymak zorunda
Rum eşinden çocuğu olan Türk vatandaşı isyanda! Baba olduğunu kanıtlayamıyor
Rum eşinden çocuğu olan Türk vatandaşı isyanda! Baba olduğunu kanıtlayamıyor
Haftaya düşüşle başlayan gram altın 389 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan gram altın 389 liradan işlem görüyor
Gelin alma umuduyla 2 bin kilometre gidip, 45 bin TL kaptırdılar
Gelin alma umuduyla 2 bin kilometre gidip, 45 bin TL kaptırdılar
Dolgu yapılan dudağını kaybeden Songül, artık yemek yiyebiliyor
Dolgu yapılan dudağını kaybeden Songül, artık yemek yiyebiliyor
Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı
Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13.716 kişiye ceza kesildi
Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13.716 kişiye ceza kesildi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs için en iyi ve en kötü senaryoyu paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs için en iyi ve en kötü senaryoyu paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ziya Selçuk Hulusi Akar Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Tarkan Sinan Özen Türkan Şoray Gülben Ergen
Spor Tamer Tuna Bülent Uygun Lionel Messi Sergen Yalçın Utku Yuvakuran
Daha Fazla Mayıs Çocuk Antalya 21 Mart
Şu an buradasınız: Ankara'da ayı saldırısında ölen kadın toprağa verildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.5.2020 17:37:00. #1.14#
title