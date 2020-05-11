Ankara'da ayı saldırısında ölen kadın toprağa verildi Ankara'da ayı saldırısında ölen kadın toprağa verildiANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, ayının saldırısı sonucu hayatını kaybeden 5 çocuk annesi Kamile Çevik (60), toprağa verildi.

Ankara'da ayı saldırısında ölen kadın toprağa verildi

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, ayının saldırısı sonucu hayatını kaybeden 5 çocuk annesi Kamile Çevik (60), toprağa verildi. Çevik'in kızı Firdevs Özben, "Babam oraya erken gitmeseydi belki annemin cenazesini bile bulamayacaktık" dedi.

Dün saat 07.00 sıralarında ilçedeki Kozalan Mahallesi'nde meydana gelen olayda Kamile Çevik, büyükbaş hayvanlarını otlatmaya çıkardı. Çevik, mahalle mezarlığının bulunduğu ormanlık bölgede ayının saldırısına uğradı. Çevredeki çobanların durumu fark etmesi üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı incelemede Çevik'in öldüğü belirlendi.

MASKELİ CENAZE NAMAZI

Çevik için mahalle meydanında cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına katılan Çevik'in yakınları ve mahalle sakinleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takıp, sosyal mesafe kuralına uygun olarak saf tuttu. Çevik, öğlen kılınan cenaze namazının ardından, gözyaşları arasında saldırıya uğradığı bölgedeki mezarlıkta toprağa verildi.

'BABAMIN DA BAŞINA BÖYLE AYNI ŞEY GELMESİN'

Çevik'in kızları Firdevs Özben ve Kıymet Çelik, olayı gözyaşları içinde anlattı. Özben, ayının köy mezarlığının yanında annesine saldırdığını anlatarak "Oraya gittiğimizde annem ölmüştü. Babam oraya erken gitmeseydi belki annemin cenazesini bile bulamayacaktık. Hayvan hakları var da insan hakları yok mu? Babam da aynı yerlerde geziyor, onun da başına aynı şey gelsin istemiyorum. Bir an önce o ayıları buradan götürsünler" dedi.

Köy halkından Necati Tekin ise "Burada en az 10 tane ayı var. Bu ayılara önlem alınması gerekir. Bu ayılar ya başka bir yere taşınsın veya gereken tedbirleri alsınlar. Buradaki insanlar tek başına hareket eder. Bu yüzden tehlikeli bir durum ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA