Hasköy köprülü kavşağı trafiğe açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan Ayaş yolu Devrimler Caddesi kesişimi katlı kavşak (Başer Kavşağı) ile Hasköy köprülü kavşağı (eski Fruko Kavşağı) trafiğe açıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan Ayaş yolu Devrimler Caddesi kesişimi katlı kavşak (Başer Kavşağı) ile Hasköy köprülü kavşağı (eski Fruko Kavşağı) trafiğe açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı, kent genelinde katlı ve köprülü kavşak yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Trafik kazalarının yoğun olarak yaşandığı noktaların başında gelen Ayaş yolu Devrimler Caddesi kesişimi katlı kavşak (Başer Kavşağı) çalışmalarını tamamlayarak trafiğe açan ekipler, Hasköy köprülü kavşağı üst geçidinde de çalışmaları bitirdi.

Üst geçidin asfalt serim işleminin tamamlanmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Ayaş yolu trafiği rahatlayacak

Devrimler Caddesi üzerinde yer alan katlı kavşağın üst kısmı 80 günde tamamlanırken, 3 geliş-3 gidiş olmak üzere çift yönlü olarak hizmete açılan Başer Kavşağı, köprü altından da Etimesgut Devlet, Güzelkent, Tunahan ve Sincan Yunus Emre mahallelerine 2 gidiş 2 geliş olarak bağlandı.

Ayaş yolu trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak katlı kavşak çalışması kapsamında Ankara Çayı üzerine yapılan geçiş köprüsüyle sürücüler, Sincan Plevne, Akşemsettin ve İstasyon mahallerine de geçiş sağlayabilecek.

Büyükşehir Belediyesi, Başer Kavşağı'nın yapım maliyetini 16 milyon lira olarak açıkladı.

Hasköy Kavşağı üst geçidinin trafiğe açılmasıyla kavşakla bağlantılı olan Keçiören, Altındağ ve Pursaklar ilçelerinde trafik büyük ölçüde rahatlayacak. Yan yollarla geçişi kolaylaştıracak güzergahta her bir köprü uzunluğu 330 metre olarak planlandı. 3 gidiş-3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşan köprülü kavşak sayesinde Esenboğa Havalimanı yolunu kullanan sürücüler kesintisiz seyahat edebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu