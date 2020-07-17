Ankara'da ayağı demir korkuluklara sıkışan ve dakikalarca asılı kalan kişiyi taksiciler kurtardı Ankara'da Dışkapı Köprüsünün altındaki demir korkuluklara bacağını sıkıştırarak dakikalarca asılı kalan ve alkollü olduğu iddia edilen Somali vatandaşı genci taksiciler kurtardı.

Ankara'da Dışkapı Köprüsünün altındaki demir korkuluklara bacağını sıkıştırarak dakikalarca asılı kalan ve alkollü olduğu iddia edilen Somali vatandaşı genci taksiciler kurtardı.

Olay, saat 03.30 sıralarında Ankara Dışkapı Köprüsü altında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Somali vatandaşı genç, demir korkuluklara bacağını sıkıştırdı. Dakikalarca burada asılı kalan ve acı içinde yardım isteyen genci sıkıştığı yerden taksiciler kurtardı.

Alkollü olduğu iddia edilen genç daha sonra orada sızdı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci ambulans ile hastaneye götürdü. Sıkışan kişiyi kurtaran taksi şoförü Nejdet Demir, Somali vatandaşının daha önce bir arkadaşıyla otele geldiğini ancak kimliği olmadığı için içeriye alınmadığını söyledi. - ANKARA

Kaynak: İHA