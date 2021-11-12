ANKARA (DHA) - Ankara'da avukatlar, 'tek adliye' için koştu

ANKARA Barosu avukatları, kentteki adliyeler arasındaki mesafeye dikkat çekmek ek binalar arasında koştu. Balgat'tan Söğütözü ek binasına koşan avukatlar, tek bir yapıda adliye hizmetinin verilmesini istedi.

Ankara Barosu, kentte çok sayıda adliye ek binası bulunmasını protesto etmek ve arasındaki mesafeye dikkat çekmek için koşu düzenledi. Ankara Adliyesi Balgat Ek Hizmet Binası önünde toplanan avukatlar adına konuşan Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Kemal Koranel, Ankara'da aynı yargı koluna dahil mahkemelerin bile fiziken farklı yerlerde bulunduğunu belirterek "Salt yerel mahkeme düzeyindeki mahkemelerden müteşekkil adliye sayısı 6'yı buldu. Sıhhiye dışındaki tüm adliye binaları, ticari işlere özgülenmiş çok katlı binaların kiralanması suretiyle 'adliyemsileştirilmiş' durumda" dedi.

Avukatlar da kentte birçok adliye binası bulunması nedeniyle farklı binalardaki duruşmalara yetişemediklerini belirterek, tek bir noktada toplanması çağrısı yaptı. Basın açıklamasının ardından yaklaşık 30 kişilik grup, Ankara Adliyesi Balgat Ek Binası'ndan yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Söğütözü Ek Binası'na koştu.