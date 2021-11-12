Ankara'da avukatlar, 'tek adliye' için koştu
Ankara'da avukatlar, 'tek adliye' için koştu ANKARA Barosu avukatları, kentteki adliyeler arasındaki mesafeye dikkat çekmek ek binalar arasında koştu.
ANKARA (DHA) - Ankara'da avukatlar, 'tek adliye' için koştu
ANKARA Barosu avukatları, kentteki adliyeler arasındaki mesafeye dikkat çekmek ek binalar arasında koştu. Balgat'tan Söğütözü ek binasına koşan avukatlar, tek bir yapıda adliye hizmetinin verilmesini istedi.
Ankara Barosu, kentte çok sayıda adliye ek binası bulunmasını protesto etmek ve arasındaki mesafeye dikkat çekmek için koşu düzenledi. Ankara Adliyesi Balgat Ek Hizmet Binası önünde toplanan avukatlar adına konuşan Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Kemal Koranel, Ankara'da aynı yargı koluna dahil mahkemelerin bile fiziken farklı yerlerde bulunduğunu belirterek "Salt yerel mahkeme düzeyindeki mahkemelerden müteşekkil adliye sayısı 6'yı buldu. Sıhhiye dışındaki tüm adliye binaları, ticari işlere özgülenmiş çok katlı binaların kiralanması suretiyle 'adliyemsileştirilmiş' durumda" dedi.'TEK ADLİYE' İÇİN KOŞUYORUZ'Koranel, bölünmüş, parçalanmış adliye binalarının hem avukatların hem de vatandaşların adalete erişimini imkansız hale getirdiğini göstermek için koştuklarını aktararak "Yıllardır bu parçalanmaya dur denilmemesinin ve eldeki binalara ödenen paralar da göz önüne alındığında; yeni bir bina yapmanın çok zor olmadığını hatırlatmak için koşuyoruz. Yurttaşların adalete erişim hakkı, savunma hakkı ve adalet için koşuyoruz. Başkentte tek adliye için koşuyoruz" diye konuştu.'ENGELLİ MESLEKTAŞLARIMIZ İÇİN DE UYGUN DEĞİLLER'Koranel, engelli avukat ve vatandaşların adliye binalarına erişimlerinin de uygun olmadığını hatırlatan "Ankara'daki bölünmüş, parçalanmış adliye binalarına ulaşım; engelli meslektaşlarımızın ve vatandaşlarımızın adalete erişimini daha fazla güçleştirdiği gibi sonradan adliye olarak tahsis edilen binaların engelli meslektaşlarımızın çalışmalarını kolaylaştırmasına yönelik fiziksel koşullardan yoksun bulunması da büyük bir sorundur. Binalar, engelli meslektaşlarımızın ve vatandaşlarımızın kullanımına uygun değildir" ifadelerini kullandı.
Avukatlar da kentte birçok adliye binası bulunması nedeniyle farklı binalardaki duruşmalara yetişemediklerini belirterek, tek bir noktada toplanması çağrısı yaptı. Basın açıklamasının ardından yaklaşık 30 kişilik grup, Ankara Adliyesi Balgat Ek Binası'ndan yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Söğütözü Ek Binası'na koştu.