Ankara'da AVM'lerde yoğunluk devam etti Ankara'da AVM'lerde yoğunluk devam ettiANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan ve dün yeniden açılan alışveriş merkezlerinde (AVM) bugün de yoğunluk devam etti.

Ankara'da AVM'lerde yoğunluk devam etti ANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan ve dün yeniden açılan alışveriş merkezlerinde (AVM) bugün de yoğunluk devam etti. Ankara'da koranavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 2 ay önce kapanan AVM'ler, gerekli tedbirlerin ardından dün yeniden açıldı. Kent merkezindeki AVM'lerde bugün de yoğunluk oluştu. AVM önünde bekleyen vatandaşlar, maske ve siperlik takan görevliler tarafından sosyal mesafe konusunda uyarıldı. Vatandaşlar daha sonra termal kameradan geçerek sırayla içeri alındı. Bu sırada bazı AVM'ler önünde kısa süreli kuyruklar oluştu. Vatandaşlar, ateşleri ölçülüp, ellerine dezenfektan sıkarak içeriye girdi. Kaynak: DHA