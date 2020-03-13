Ankara'da AVM'lerde virüs temizliği
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Ankara, Güncel

Ankara'da AVM'lerde virüs temizliği

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesi ardından Ankara'da alış veriş merkezlerinde dezenfeksiyon çalışmaları artırıldı.

13.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:13
Ankara'da AVM'lerde virüs temizliği
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesi ardından Ankara'da alış veriş merkezlerinde dezenfeksiyon çalışmaları artırıldı.

Tatilde öğrencilerin, AVM gibi kalabalık ortamlara gitmemesi konusunda uyarılar yapılırken, bir taraftan da buralarda dezenfeksiyon çalışmaları artırıldı. Tepe Servis ve Yönetim tarafından alışveriş merkezlerinin yanı sıra fabrika, okul, liman ve banka ATM'lerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda ortak kullanım alanında yoğun temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Özellikle AVM'ler, dezenfektan etkili, çevreye ve insan sağlığına duyarlı kimyasal ürünlerle dezenfekte edilerek temizlendi.

'ÇEVREYE SAYGILI KİMYASAL KULLANIYORUZ'Tepe Servis ve Yönetim Direktörü Selim Bayraktar, hizmet verdikleri tüm ortak alanlarda hijyen sağlayıp, virüslerden arındırmaya çalıştıklarını söyledi. Bayraktar, "Kullandığımız üründe dezenfektan etkili kimyasal kullanıyoruz. Tamamen ortak kullanım olan alanları hijyen olarak dezenfekte etmeye gayret ediyoruz. Alman Mikrobiyoloji Birliği tarafından onaylı, çevreye ve doğaya saygılı nanoteknolojik bir kimyasal kullanıyoruz. Halkın kullandığı tüm ortak alanlarda bu ürünü kullanmaya gayret ediyoruz. Ayrıca halk sağlığı için tamamen zararsız bir üründür" dedi.

Tüm birim ve yöneticilerle verdikleri bu hizmeti diğer hizmetlerinden ayrı tutarak, planladıklarını kaydeden Bayraktar, el temasının yoğun olduğu halka açık alanlarda gerçekleştirdikleri çalışmaların periyodik takvim sıklığını artırdıklarını belirtti.


- Ankara

Kaynak: DHA

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