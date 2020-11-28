Ankara'da AVM'lerde koronavirüs denetimi
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Ankara'da AVM'lerde koronavirüs denetimi

28.11.2020 14:46 | Son Güncelleme: 28.11.2020 14:51
Ankara'da AVM'lerde koronavirüs denetimi

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde alışveriş merkezlerinde koronavirüs önlemlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde alışveriş merkezlerinde koronavirüs önlemlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Yenimahalle'de gerçekleştirilen koronavirüs tedbirleri denetimine Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural, polis ve zabıta ekipleri katıldı. Ekipler, alışveriş merkezleri içindeki yeme içme alanları ve mağazaları kontrol ederek, vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda uyarıda bulundu. Yenimahalle Kaykamamı Dural, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında, yeni bir denetim programı uygulandığını ve bu kapsamda tüm ekiplerin sahada olduğunu kaydetti. Yenimahalle'deki vatandaşların genel olarak kurallara uyduğunu ifade eden Dural, "İşletmelerimiz ve esnafımızın da bu konudaki hassasiyeti işimizi kolaylaştırıyor. Zor bir mücadelenin içerisindeyiz. Toplumun her ferdinin bir şekilde olumsuz etkilendiği zor bir süreç. Bütün vatandaşlarımızdan hassasiyet istirham ediyoruz. Özellikle vatandaşlarımızdan bu süreçte kamusal alanda olduğu gibi özel alanda da kurallara uymalarını, öncelikle kendilerinin ve sevdiklerinin sağlığı için olabildiğince ev, akraba, hasta ziyaretleri gerçekleştirmeden, sevdiklerine telefonla ulaşmalarını bir kez daha hatırlatmak istiyorum" dedi.

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Ankara'da AVM'lerde koronavirüs denetimi
Ankara'da AVM'lerde koronavirüs denetimi
Ankara'da AVM'lerde koronavirüs denetimi
Ankara'da AVM'lerde koronavirüs denetimi
Ankara'da AVM'lerde koronavirüs denetimi
Ankara'da AVM'lerde koronavirüs denetimi
Ankara'da AVM'lerde koronavirüs denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammet BAYRAM

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