Ankara'da AVM'ler açılmaya başladı
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Ankara'da AVM'ler açılmaya başladı

Ankara'da AVM'ler açılmaya başladı
11.05.2020 16:10 | Son Güncelleme: 11.05.2020 16:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme planı çerçevesinde Ankara'da da alışveriş merkezleri (AVM), korona virüsle (Covid-19) mücadeleye ilişkin tedbirlerini alarak bugün yeniden faaliyet göstermeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme planı çerçevesinde Ankara'da da alışveriş merkezleri (AVM), korona virüsle (Covid-19) mücadeleye ilişkin tedbirlerini alarak bugün yeniden faaliyet göstermeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta başında açıkladığı Mayıs ayı normalleşme planı çerçevesinde bugün Ankara'da da AVM'ler açılmaya başladı. Yeniden faaliyetlerine başlayan AVM'lerde korona virüsle mücadeleye ilişkin yeni tedbir ve uygulamalara gidildi.

Mamak ilçesinde bulunan bir AVM'nin müdürü Serkan Subay, alınan tedbirlere ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklamalardan sonra biz o süreci hazırlık süreci olarak değerlendirdik. '11 Mayıs'ta AVM'ler açılabilir' dedikten hemen sonrasında ilk etapta çalışmalarımız güvenlik ve temizlik birimlerimize eğitimler ile devam etti. Bakanlığın ve Bilim Kurulu'nun açıklamış olduğu önlemlerle birlikte Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneğimizin de onlara paralel çalışmalarıyla beraber önlemlerin hepsi listelendi" dedi.

Vatandaşların alışveriş merkezine ateşlerinin ölçülerek kontrollü şekilde alındığını kaydeden Subay, "Maskesiz hiçbir ziyaretçiyi alışveriş merkezine almayacağız. Alışveriş merkezinin belli noktalarına dezenfektan istasyonları kurduk. Bütün sinyalizasyon çalışmamızı yaptık, bunları anonslarla destekliyoruz. Alışverişe gelen bütün ziyaretçilerimizin burada sosyal mesafe kurallarına uymasıyla ilgili önlemlerimizi aldık" şeklinde konuştu.

Kişi sayma sistemine sahip olduklarını belirten Subay, "Alışveriş merkezimizin metrekaresince, bakanlığın belirttiği gibi her 10 metrekareye bir kişi olacak şekilde, belli bir kapasite yoğunluğu yaşarsak bunu da bu şekilde kontrollü yöneteceğiz" dedi.

AVM'de tek yön uygulaması

AVM'de 'tek yön uygulaması'na gidildiğini ifade eden Subay, "Alışveriş merkezimizde tek yön uygulamasına geçmemizin nedeni sosyal mesafeye uymaktı. Alışveriş merkezimiz 45 metre yüksekliğinde, 600 metre uzunluğunda bir alışveriş merkezi, fiziki koşulları çok uygun. Dolayısıyla 'giden yol' ve 'gelen yol' şeklinde bir yol bölmesi yaparak ziyaretçilerimizin birbirine olan temasını en aza indirmeyi hedefledik" ifadelerini kullandı.

AVM'de 200 işletme bulunduğunu kaydeden Subay, şu an 80 mağazanın hizmet verdiğini söyledi. Vatandaşların tepkisine ilişkin de konuşan Subay, "Klasik bir pazartesi yaşadık aslında biz. Yine kapıda yığılmalar söz konusuydu. Çok iyi tepkilerle karşılaştık ve insanların, ziyaretçilerimizin de bize olan tepkileri çok hoşumuza gitti. Uyarıları dikkate almaları, sosyal mesafe kurallarına uymaları bizi de çok mutlu etti. İnşallah sorunsuz bir şekilde 'yeni normal hayat'a geçiş sürecini atlatacağız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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