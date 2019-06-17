Ankara'da 'Avcı' çetesine operasyon



Ankara'da polis ekipleri, hırsızları azmettirip, çalıntı mal temin eden ve kendilerine 'Avcı' ismini veren çeteye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 6 kamyon dolusu ve yaklaşık 3 milyon TL değerinde çalıntı malzeme ele geçirildi.

Ankara'da Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerinden ve otolardan çalınan inşaat malzemelerinin kentin çeşitli yerlerinde depolandığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, hırsızların azmettiricisi olduğu belirlenen ve kendilerine 'Avcı' adını veren çetenin üyelerini takibe aldı. Polis ekiplerinin 1 aylık takibin ardından operasyon düzenlendi. Operasyonda, İvedik ve İtfaiye meydanında bulunan 4 ayrı depoda çok sayıda makine, testere, matkap, jeneratör, kompresör, jet taşı, kapı kilidi, kapı kolu, pencere kolu, hidrofor, dış cephe boyası, bakır güğüm, tepsi, hilti ve kırıcı gibi çalıntı malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin yaklaşık 3 milyon TL değerinde olduğu belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan Nurettin Ç., Ramazan Ç., ve Tuncay Ç. ifadeleri alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyonda ele geçirilen 6 kamyon dolusu inşaat malzemesi, sahiplerine teslim edilmek üzere emniyete getirildi. Çalınan malzemeler burada sahiplerine iade edilirken, operasyonla birlikte 80 ayrı hırsızlık olayının aydınlatıldığı öğrenildi.

'POLİSE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Operasyon sonrası çalınan malzemelerini teslim alan Coşkun Dokumacı, inşaat sektöründe çalıştığını ve tesisat işleri yaptığını belirterek, "Aracımdan malzemelerim çalınmıştı. Polis arkadaşlar aradı buraya çağırdılar. Kaybolan, çalınan takımlarımızı bulmuşlar. Onun için geldik, şimdi takımlarımızı seçiyoruz. Çok sağ olsunlar ilgilendiler. 2 gün üst üste arayıp bilgi verdiler. Şimdi de kolaylık sağlıyorlar. Spiral taşım, ütüm, matkabım, musluklarım çalınmıştı. Geldim, bulabildiklerimi buldum. Türk polisine çok teşekkür ediyorum" dedi. Diğer çalıntı malzemelerin sahiplerinin bulunması için de çalışmaların yürütüldüğü kaydedildi.

Kaynak: DHA