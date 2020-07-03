Ankara'da, atık kağıt deposunda yangın
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Ankara'da, atık kağıt deposunda yangın

Ankara'da, atık kağıt deposunda yangın ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, iş yerinin atık kağıtlarının depolandığı alanda çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Ankara'da, atık kağıt deposunda yangın
03.07.2020 02:04 | Son Güncelleme: 03.07.2020 02:48

Ankara'da, atık kağıt deposunda yangın
ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, iş yerinin atık kağıtlarının depolandığı alanda çıkan yangın, paniğe neden oldu.
Macun Mahallesi 204'üncü Cadde'de bulunan bir iş yerinin atık kağıtlarının depolandığı alanda, saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Alandan yükselen alevleri ve aralıklarla oluşan patlamaları fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine ulaşan itfaiye erleri, alevleri çevreye sirayet etmeden kontrol altına aldı. Bir süreliğine paniğe neden olan yangında, yaralanan olmadı.

Kaynak: DHA

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