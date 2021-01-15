Son dakika gündem: Ateşe verilen çalıntı otomobildeki yangını itfaiye söndürdü
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Son dakika gündem: Ateşe verilen çalıntı otomobildeki yangını itfaiye söndürdü

15.01.2021 05:21 | Son Güncelleme: 15.01.2021 05:39

Son dakika haberler: Ankara'nın Keçiören ilçesinde park halindeki çalıntı bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde park halindeki çalıntı bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kanuni Mahallesi'nde çalıntı ve üzerinde sahte plaka bulunan park halindeki otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce ateşe verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika gündem: Ateşe verilen çalıntı otomobildeki yangını itfaiye söndürdü
Son dakika gündem: Ateşe verilen çalıntı otomobildeki yangını itfaiye söndürdü
Son dakika gündem: Ateşe verilen çalıntı otomobildeki yangını itfaiye söndürdü
Son dakika gündem: Ateşe verilen çalıntı otomobildeki yangını itfaiye söndürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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