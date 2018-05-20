Ankara'da Aşırı Yağış ve Dolu Nedeniyle Sel ve Su Baskınları Meydana Geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, 15.30 ile 17.30 saatleri arasında Ankara genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısının ardından, beklenen yağış geldi. Akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Özellik Kızılay'da yollarda ve kaldırımlarda büyük su birikintileri oluştu. Başkent'in en işlek caddesi Atatürk Bulvarı'ndaki TBMM yanında bulunan alt geçit ise su ile doldu.

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Çok sayıda araç ve otobüs su birikintisinde mahsur kaldı. Vatandaşların suya gömülen araçların üzerine çıkarak yardım bekledi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, vatandaşları, omuzlarına alarak kurtardı.

Alt geçitteki araçların birinde 9 aylık bebeğiyle mahsur kalan kadın da itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Anne ve bebeği, ticari taksiye bindirilerek hastaneye gönderildi.

Bu arada sel suları Mamak ilçesi Çaglayan Mahallesi Tıp Fakültesi Caddesindeki bazı sitelerin park alanlarını bastı; araçlar su altında kaldı.

Kentte çok sayıda ev ve işyerinde de su baskınları yaşandığı belirtildi.

ANİDEN BASTIRAN SAĞANAK SEL VE SU BASKININA NEDEN OLDU

Ankara'da etkili olan aşırı yağış su baskını ve mahsur kalmalara neden oldu. Alt geçit ve tünellerde su birikti. Atatürk Bulvarı üzerindeki Bakanlıklar alt geçidinde araçlar su altında kaldı. Vatandaşlar araç üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi.

YAĞIŞ ARDINDAN DOLU BASTIRDI

Başkent sokaklarında yoğun yağış nedeniyle seller oluşurken, bazı ilçelerde de yoğun dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Gölbaşı'nda yağan dolu sokakları beyaza bürürken, görüntüler kış günlerini aratmadı.



