06.08.2019 03:10

Ankara'da aşırı hız ölüm getirdi

ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın, arpa yüklü TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Ters dönen aracın hız göstergesi 120 kilometrede takılı kaldı.

Kaza, gece saatlerinde Etimesgut ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 06 LNA 62 plakalı hafif ticari araç, Yaşamkent kavşağında kontrolden çıkarak, Çorum'dan Eskişehir'e arpa taşıyan Abdül Vanlı idaresindeki 42 PL 913 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Araç, çarpmanın şiddetiyle savrularak ters döndü. TIR da kaza yerinin 100 metre ilerisinde durabildi. Ters dönen araçtaki Selda Demir ve Ramazan Bağcı, kazada yaralanırken, kimliği tespit edilemeyen bir kadın da yerde hareketsiz kaldı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, kimliği belirsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı. Ekipler, hayatını kaybeden kadının kimliğinin tespiti için bulunan cep telefonunu cenazenin parmak iziyle açmaya çalıştı. Kimliğine ulaşılamayan kadının cenazesi, yalın incelemenin ardından belediyeye ait araçla morga kaldırıldı.

KİLOMETRE TAKILI KALDI

Dumlupınar Bulvarı'nın 3 şeridi, kaza nedeniyle ulaşıma kapandı. Trafiğin tek şeritten kontrollü sağlandığı yolda araçların kaldırılmasının ardından ulaşım yeninden normale döndü. Ters dönen hafif ticari aracın hız göstergesinin 120 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA