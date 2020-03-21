Ankara'da 'asayiş' uygulaması: 302 kişi tutklandı
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Emniyet Müdürlüğü, Altındağ, Güncel

Ankara'da 'asayiş' uygulaması: 302 kişi tutklandı

12 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, yapılan 370 bin 655 Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması sonucunda yakalanan 2 bin 993 şüpheliden 302'si tutuklandı.

21.03.2020 20:25 | Son Güncelleme: 21.03.2020 20:25
Ankara'da 'asayiş' uygulaması: 302 kişi tutklandı

12 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, yapılan 370 bin 655 Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması sonucunda yakalanan 2 bin 993 şüpheliden 302'si tutuklandı. 

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Şubat - 12 Mart tarihleri arasında Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada, 162 bin 39 otomobil kontrol edilirken, 16 çalıntı otomobile el konuldu. 42 motosiklet ve 61 modifiyeli araca 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılıktan, bin 562 kişiye ise 5326 Sayılı Kabahatlar Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı. Ugulamada ayrıca, 370 bin 655 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Bu sorgulamalar sonucunda 2 bin 993 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 bin 993 şüpheliden 302'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


Kaynak: DHA

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