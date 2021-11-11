Ankara'da asayiş uygulamalarında yakalanan 1566 kişiden 224'ü tutuklandı - Haberler
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Ankara'da asayiş uygulamalarında yakalanan 1566 kişiden 224'ü tutuklandı

AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel
Ankara'da asayiş uygulamalarında yakalanan 1566 kişiden 224'ü tutuklandı

Ankara'da asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 1566 kişi yakalandı.

PURSAKLAR, ANKARA (AA) - Ankara'da asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 1566 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerindeki cadde ve sokaklar ile umuma açık yerlerde, 21 Ekim-4 Kasım arasında asayiş uygulamaları yapıldı.

Uygulamalarda, şüpheli görülen 536 bin 727 kişi kimlik sorgulamasından geçirildi. Çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 1566 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 224'ü tutuklandı.

Bu arada kontrol edilen 272 bin 601 otomobilden 15'inin çalıntı olduğu belirlendi.

Ayrıca 39 motosiklet ve 55 modifiyeli araçla ilgili Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılık, 2 bin 885 kişi hakkında da Kabahatler Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapıldı.

Üst aramalarında ve araçlarda 354 bandrolsüz sigara, 30 kurusıkı tabanca, 39 ruhsatsız tabanca, farklı çapta 693 fişek, 21 belgesiz av tüfeği ile 39 kesici ve delici alet ele geçirildi.

AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri
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