Ankara'da asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 1469 kişi yakalandı
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Ankara'da asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 1469 kişi yakalandı

Ankara'da asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 1469 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Ankara'da yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 1469 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 1469 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan-13 Mayıs arasında Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerindeki cadde ve sokaklar ile umuma açık yerlerde asayiş uygulamaları gerçekleştirildi.

Uygulamalarda, şüpheli görülen 607 bin 188 kişi, kimlik sorgulamasından geçirildi. Çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 1469 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen bu kişilerden 216'sı tutuklandı.

Ekiplerce kontrol edilen 384 bin 644 otomobilden 9'unun çalıntı olduğu belirlendi. Ayrıca 146 motosiklet ve 31 modifiyeli araç için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılıktan, 6 bin 913 kişiye de Kabahatler Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapıldı.

Şüphelilerin üst aramasında ve araçlarında 379 bandrolsüz sigara, 22 kurusıkı, 42 ruhsatsız tabanca, 482 değişik çapta fişek, 29 belgesiz av tüfeği ile 26 kesici ve delici alet bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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