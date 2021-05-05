Ankara'da asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 1819 kişi yakalandı
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Ankara'da asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 1819 kişi yakalandı

Ankara'da asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 1819 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Ankara'da gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 1819 kişi yakalandı.

Ankara'da gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 1819 kişi yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15-29 Nisan'da Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerindeki cadde ve sokaklar ile umuma açık yerlerde asayiş uygulamaları gerçekleştirildi.

Uygulamalarda şüpheli görülen 548 bin 931 kişi, kimlik sorgulamasından geçirildi. Çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 1819 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen bu kişilerden 297'si tutuklandı.

Ekiplerce kontrol edilen 306 bin 473 otomobilden 10'unun çalıntı olduğu belirlendi. Ayrıca 19 motosiklet ve 48 modifiyeli araç için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılıktan, 5 bin 760 kişiye de Kabahatler Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapıldı.

Şüphelilerin üst aramasında ve araçlarında 290 bandrolsüz sigara, 37 kurusıkı, 43 ruhsatsız tabanca, 880 değişik çapta fişek, 29 belgesiz av tüfeği ile 39 kesici ve delici alet bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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