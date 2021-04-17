Ankara'da asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 2 bin 167 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara'da asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 2 bin 167 kişi yakalandı

Ankara'da asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 2 bin 167 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Başkentte son iki haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 2 bin 167 kişi yakalandı.

Başkentte son iki haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 2 bin 167 kişi yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1-15 Nisan'da Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerindeki cadde ve sokaklar ile umuma açık yerlerde asayiş uygulamaları gerçekleştirildi.

Uygulamalarda şüpheli görülen 541 bin 523 kişi, kimlik sorgulamasından geçirildi.

Çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 2 bin 167 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen bu kişilerden 309'u tutuklandı.

Ekiplerce kontrol edilen 303 bin 477 otomobilden 19'unun çalıntı olduğu belirlendi.

Ayrıca 37 motosiklet ve 21 modifiyeli araç için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılıktan, 5 bin 220 kişiye de Kabahatler Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapıldı.

Şüphelilerin üst aramasında ve araçlarında 114 bandrolsüz sigara, 40 kurusıkı, 47 ruhsatsız ve 8 ruhsatlı tabanca, 1124 değişik çapta fişek, 36 belgesiz av tüfeği ile 39 kesici ve delici alet bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Nikos Dendias Yıldırım Akbulut Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Burak Deniz Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Merve Dizdar
Spor Diego Ryan Babel Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ankara'da asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 2 bin 167 kişi yakalandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 15:08:09. #1.15#

title