Ankara'da asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 2 bin 167 kişi yakalandı

Başkentte son iki haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 2 bin 167 kişi yakalandı.

Başkentte son iki haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 2 bin 167 kişi yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1-15 Nisan'da Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerindeki cadde ve sokaklar ile umuma açık yerlerde asayiş uygulamaları gerçekleştirildi.

Uygulamalarda şüpheli görülen 541 bin 523 kişi, kimlik sorgulamasından geçirildi.

Çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 2 bin 167 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen bu kişilerden 309'u tutuklandı.

Ekiplerce kontrol edilen 303 bin 477 otomobilden 19'unun çalıntı olduğu belirlendi.

Ayrıca 37 motosiklet ve 21 modifiyeli araç için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılıktan, 5 bin 220 kişiye de Kabahatler Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapıldı.

Şüphelilerin üst aramasında ve araçlarında 114 bandrolsüz sigara, 40 kurusıkı, 47 ruhsatsız ve 8 ruhsatlı tabanca, 1124 değişik çapta fişek, 36 belgesiz av tüfeği ile 39 kesici ve delici alet bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan