Ankara'da art arda gelen sağanak, yolları tahrip etti
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Ankara'da art arda gelen sağanak, yolları tahrip etti

Ankara'da art arda gelen sağanak, yolları tahrip etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başkent'te son zamanlarda etkili olan sağanaklar sonrası meydana gelen sel, kentin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi.

Başkent'te son zamanlarda etkili olan sağanaklar sonrası meydana gelen sel, kentin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle sular altında kalan ve bozulan yollar ile su basan evler vatandaşların mağdur olmasına sebep oldu.

Yenimahalle'nin Karacakaya köyünde ardı ardına meydana gelen sellerden sonra yollar kullanılamaz hale gelirken bir ev sular altında kaldı. Çamur deryasına dönen yollar vatandaşların da mağdur olmasına neden oldu. Girişinde ve içerisindeki yollarda ciddi derece de tahribin ve bozulmanın yaşandığı köyde vatandaşlar ise altyapı yetersizliğinden şikayetçi. Her yağış sonrası problemler yaşandığını ifade eden çevre sakinleri sorunlarının çözülmesi için yetkililerden yardım bekliyorlar.

"Arazinin içinde kalan evler komple su içindeydi"

Köy sakinlerinden Eyüp Çapıtlı yaşanan olayların sebebinin altyapı yetersizliği olduğunu belirterek, "Aşağı tarafı olduğu gibi sel götürdü. Köyün içinde de altyapı olmadığından dolayı köyümüzde hiç bir şey yok. Rezilliğimizi görüyorsunuz. Araçlar geçemedi. Mahsur kaldı üç dört saat. Arazinin içinde kalan evler komple su içindeydi. Köyümüzün içinde bir altyapı olmadığından dolayı. Burası Ankara'nın gözbebeği, burası geleceğin en havadar yeri. Kimi suçlayayım, kine ne diyeyim? Köyün içini gezerseniz görürsünüz yağmurdan sonraki olayları. Milletin bahçeleri bağları komple battı. Yolların çöktüğü söyleniyor" dedi. - ANKARA

Ankara'da art arda gelen sağanak, yolları tahrip etti
Ankara'da art arda gelen sağanak, yolları tahrip etti
Ankara'da art arda gelen sağanak, yolları tahrip etti
Ankara'da art arda gelen sağanak, yolları tahrip etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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