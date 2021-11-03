Son dakika haberi | ANKARA (AA) - Arkadaşını öldüren cinayet zanlısı ile birlikte yaşadığı kadın tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberi | ANKARA (AA) - Arkadaşını öldüren cinayet zanlısı ile birlikte yaşadığı kadın tutuklandı

AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Ankara'da birlikte yaşadığı kadını rahatsız ettiğini öne sürerek arkadaşını öldüren şüpheli ve söz konusu kadın tutuklandı.

ANKARA (AA) - Ankara'da birlikte yaşadığı kadını rahatsız ettiğini öne sürerek arkadaşını öldüren şüpheli ve söz konusu kadın tutuklandı.

İddiaya göre, Mamak ilçesi Kartaltepe Mahallesi'nde G.A, evinde misafir ettiği arkadaşı Tulgay Ardıç'ı, birlikte yaşadığı K.İ'yi rahatsız ettiği için darbetti.

Bunun üzerine eve gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar ve kulağında kesik oluştuğu görülen Ardıç'ı ölü olarak buldu.

Olay yerinden taksiye binip kaçan şüphelileri polis, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı G.A. ile K.İ. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Son dakika haberi | ANKARA (AA) - Arkadaşını öldüren cinayet zanlısı ile birlikte yaşadığı kadın tutuklandı

Son dakika haberi | ANKARA (AA) - Arkadaşını öldüren cinayet zanlısı ile birlikte yaşadığı kadın tutuklandı

AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri
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