Ankara'da arıcılık eğitimi devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Ankara Arı Yetiştiricileri Birliği ile yapılan iş birliği kapsamında, arı üreticilerinin bilgilerini tazelemek, tüketicilere sağlıklı ve kaliteli bal ulaştırmak amacıyla kurulan "Arıcılık Akademisi"nde eğitimlere...

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Ankara Arı Yetiştiricileri Birliği ile yapılan iş birliği kapsamında, arı üreticilerinin bilgilerini tazelemek, tüketicilere sağlıklı ve kaliteli bal ulaştırmak amacıyla kurulan "Arıcılık Akademisi"nde eğitimlere devam edildiğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, arı üretimini artırarak, Ankara balını markalaştırmayı da amaçlayan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Beypazarı, Kahramankazan, Kızılcahamam, Çubuk ve Gölbaşı'nda Arıcılık Akademisi bünyesinde verdiği eğitimlerde başarılı olan üreticilerden ürünlerini satın alacak.???????

Başkent balını markalaştırmak için eğitim sürecini hızlandırdıklarını aktaran Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, akademi kapsamında kentteki arı üreticilerinin ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti.

Teorik ve uygulamalı olarak verilen arıcılık eğitimi hakkında bilgi veren Tüzün, eğitimler sonucunda, arıcıların istenen standartlarda üreteceği balları satın alarak sözleşmeli üretim modelini geliştireceklerini anlattı.

Tüzün, "Bir başka üniversite ile yaptığımız protokolle de apiterapisinde (arı zehri tedavisi) kullanılan ürünleri arıcılarımıza nasıl üreteceklerini göstereceğiz. Geleneksel ve tamamlayıcı tıpta arı ürünlerinin kullanılması için de böylece bir adım atmış olacağız." ifadesini kullandı.

ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden 29 Haziran'da canlı yayınlanan eğitimlere, Ankara Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Selçuk Solmaz, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin ve çok sayıda arı üreticisi katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay