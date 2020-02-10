Ankara'da aranan şahıs Ürgüp'te yakalandı
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Ankara'da aranan şahıs Ürgüp'te yakalandı

Ankara adli makamlarınca hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan aranan şüpheli Ürgüp'te yakalandı.

10.02.2020 15:33 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:33
Ankara'da aranan şahıs Ürgüp'te yakalandı

adli makamlarınca hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan aranan şüpheli 'te yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Ürgüp İlçe ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda Ankara adli makamlarınca hükümlünün veya tutuklunun kaçması suçundan aranan S.S. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.S. tutuklanarak E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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