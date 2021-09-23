Ankara'da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Haberler
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Ankara'da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel
Ankara'da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Başkentte otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

ALTINDAĞ, ANKARA (AA) - Başkentte otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Sanayi Caddesi üzerinde park halindeki otomobiline binen İlhami Topçu'ya, bu sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi silahla ateş açtı.

Topçu, olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli ise kaçtı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Topçu'nun cesedi, incelemenin ardından Keçiören Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ankara'da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Ankara'da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Ankara'da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri
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