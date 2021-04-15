Ankara'da aracında 2 bin 200 litre atık yağ ile yakalanan şahsa 402 bin 385 lira ceza

ANKARA (İHA) – Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aracında 2 bin 200 litre atık yağ ele geçirilen şahsa 402 bin 385 lira idari para cezası kesildi.