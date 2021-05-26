Ankara'da araç kiralama firmaları ve günübirlik evlerde yapılan denetimlerde bir kişi gözaltına alındı
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Ankara'da araç kiralama firmaları ve günübirlik evlerde yapılan denetimlerde bir kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | 3. Sayfa

- Ankara'da araç kiralama firmaları ve günübirlik evlerde yapılan denetimlerde bir kişi gözaltına alındı Ankara'da il genelinde yapılan denetlemelerde veri girişi olmayan 6 araç kiralama firması ve bildirimde bulunmayan 5 günübirlik ev işletmecisine toplamda 102 bin 468 TL para cezası uygulandı.

- Ankara'da araç kiralama firmaları ve günübirlik evlerde yapılan denetimlerde bir kişi gözaltına alındı

ANKARA - Ankara'da il genelinde yapılan denetlemelerde veri girişi olmayan 6 araç kiralama firması ve bildirimde bulunmayan 5 günübirlik ev işletmecisine toplamda 102 bin 468 TL para cezası uygulandı. Denetimlerde aranması olduğu tespit edilen 1 kişi de gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince il genelinde denetlenen 96 araç kiralama firmasından 6'sına veri girişi yapmadığı, denetlenen 462 günübirlik evden 5'ine de bildirimde bulunmadığı gerekçesi ile 102 bin 468 TL idari para cezası uygulandı. Denetimler esnasında dolandırıcılık suçundan aranması olduğu tespit edilen 1 kişi ise gözaltına alındı.

Ankara'da araç kiralama firmaları ve günübirlik evlerde yapılan denetimlerde bir kişi gözaltına alındı
Ankara'da araç kiralama firmaları ve günübirlik evlerde yapılan denetimlerde bir kişi gözaltına alındı
Ankara'da araç kiralama firmaları ve günübirlik evlerde yapılan denetimlerde bir kişi gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

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Ankara'da araç kiralama firmaları ve günübirlik evlerde yapılan denetimlerde bir kişi gözaltına alındı - Haberler
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