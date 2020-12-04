Ankara'da apartmanda ikinci köpek operasyonu: 9 köpek kurtarıldı (2)

İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Cangül Ç. ve kayınvalidesi Fatma Ç.'nin uygunsuz koşullarda beslediği köpeklere el konulmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Cangül Ç.'nin köpekleri beslediği binanın bodrumunun havasız, kötü kokulu olduğu, hayvan bakım ve refahına uygun olmadığı, hijyen ve temizliğin bulunmadığının tespit edildiği belirtildi. Hayvanların küçük kafeslerde uygun olmayan koşullarda istiflendiği, önlerinde su ve mama bulunmadığı, 1 yavru köpeğin ise masa üzerinde ölü olduğunun belirlendiği belirtildi. Ayrıca hayvanların havlayamadığı, seslerinin çıkmadığı, hiçbirinin karne, kayıt, üretim gibi belgelerinin bulunmadığının saptandığı bildirildi. 33 adet terrier, 13 adet poodle, 14 adet chiahuahua, 8 adet shih tzu olmak üzere toplam 68 köpeğe el konulduğu, Cangül Ç.'ye hayvan başına 181 TL olmak üzere 12 bin 308 TL ve 'Bakanlıktan onay almadan üretim faaliyetinde bulunmaktan' da 13 bin 934 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.Aynı şekilde Cangül Ç.'nin kayınvalidesi Fatma Ç.'nin evinde yapılan aramada da 7 yetişkin, 2 yavru toplam 9 köpek ve 6 kediye rastlandığı ve aynı gerekçelerle 2 bin 715 ve 13 bin 934 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Veteriner Hekimliğine teslim edilen köpeklerin ses problemiyle ilgili Veteriner Fakültesi Kliniğinde muayene ve tedavilerinin devam ettiği, konuyla ilgili adli ve idari işlemlerin sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk KARAASLAN